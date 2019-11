Deloitte Italia, crescita a doppia cifra del fatturato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -registra per l'esercizio fiscale 2019, concluso il 31 maggio, unrispetto allo scorso anno, registrando una crescita a doppia cifra per il 6° anno consecutivo.Deloitte ha raggiunto uncon una crescita del 9,4%, consolidando la sua leadership.Le società del network italiano, operative in 24 sedi, oggi contano oltre, di cui il. Nel solo anno fiscale 2019 Deloitte in Italia ha assunto oltre 1.800 persone (crescita del 14%) ed erogato circa 410 mila ore di formazione.: 5 appartenenti all'area Audit & Assurance guidata da Stefano Dell'Orto, 15 al Consulting guidato da Alessandro Mercuri, 3 all'area Financial Advisory guidata da Antonio Solinas e 6 all'area Tax & Legal guidata da Alessandro Lualdi.