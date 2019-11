© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - IoT, Intelligenza Artificiale, Robotica, Big Data insieme per un futuro migliore, per le persone e per il Pianeta in quella che sarà la. È questa la sfida cheche si è tenuto a Milano.Obiettivo dell'evento, presentare il, in particolareche ha un tessuto economico e sociale molto simile al Paese del Sol Levante.Basti pensare, con il 23.3% della popolazione over 65, e ia cui seguono performance economiche inferiori rispetto ad altre economie avanzate.Entrambi i paesi, però, sono: il Giappone, ad esempio, è il quarto paese al mondo per registrazione di brevetti internazionali, mentre l'Italia è ottava. Entrambi i paesi sono poi(il Giappone è secondo al mondo, l'Italia decima).", conferma, Country Manager Italy Hitachi Europe che ha aperto i lavori del forum.e soprattutto, nei prossimi due anni, abbiamo un forte commitment per", sottolinea Dellagiovanna."Questo ci porta a essere il. Non si può fare da soli,e l'evento di oggi va proprio in quel senso, per riunire più stakeholder, più imprese e più voci e poter veramente insieme lavorare e realizzare una società sostenibile".L'Estremo Oriente è così molto più vicino di quanto possa sembrare. ", ricorda il Country Manager Italy."Se parliamo di problemi energetici, idrici, aging population e problemi di manifattura sono molto simili ed è per questo che l'Europa è un partner perfetto anche perché è molto avanti nell'achivement del Sustainable Development Goals dell'Onu. Anche per questo - conclude Dellagiovanna - Hitachi è il partner ideale".