Dell Technologies paga dazio con la trimestrale

(Teleborsa) - Scende sul mercato Dell Technologies, che soffre con un calo dell'11,50% dopo aver annunciato ricavi in crescita, ma una domanda "Consumer" sotto pressione."Un altro trimestre con ricavi record, insieme al nostro reddito operativo di 1,3 miliardi di dollari e al reddito operativo non GAAP di 2 miliardi di dollari, conferma la nostra forza nel settore e la nostra posizione competitiva - ha affermato Tom Sweet, chief financial officer di Dell Technologies - Rimaniamo concentrati su ciò che possiamo controllare, rimanendo flessibili e opportunistici e offrendo una crescita dei ricavi e degli utili con un forte flusso di cassa gratuito per i nostri azionisti nel tempo".La tendenza ad una settimana del principale produttore al mondo di personal computer è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 44,81 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 41,02. L'equilibrata forza rialzista di Dell Technologies è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 48,61.