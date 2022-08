Dell, ricavi in crescita ma domanda "Consumer" sotto pressione

(Teleborsa) - Dell Technologies, tra le più importanti società al mondo nella produzione di personal computer e di sistemi informatici, ha registratopari a 26,4 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 luglio 2022), in crescita del 9% e trainati dalla crescita di Client Solutions Group (CSG) e Infrastructure Solutions Group (ISG). Le entrate "Consumer" sono state di 3,3 miliardi di dollari, in calo del 9% anno su anno.L'è stato di 1,3 miliardi di dollari, in crescita del 25%, pari al 4,8% dei ricavi, e l'utile operativo non GAAP è stato di 2 miliardi di dollari, in aumento del 4%, pari al 7,4% dei ricavi.L'è stato di 506 milioni di dollari (-20%) e l'utile netto non GAAP è stato di 1,3 miliardi di dollari (+9%). L'non GAAP è stato di 1,68 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,64 dollari su ricavi per 26,5 miliardi di dollari."Un altro trimestre con ricavi record, insieme al nostro reddito operativo di 1,3 miliardi di dollari e al reddito operativo non GAAP di 2 miliardi di dollari, conferma la nostra forza nel settore e la nostra posizione competitiva - ha affermato Tom Sweet, chief financial officer di Dell Technologies - Rimaniamoe offrendo una crescita dei ricavi e degli utili con un forte flusso di cassa gratuito per i nostri azionisti nel tempo".