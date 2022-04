Delivery Hero stima EBITDA positivo nel 2023. Titolo vola in borsa

(Teleborsa) - Delivery Hero, società tedesca di delivery che opera con il proprio brand e un network di partner locali in quattro continenti, vola in borsa dopo aver annunciato un prestito sindacato da 1,4 miliardi di euro e un nuovo obiettivo per raggiungere un EBITDA rettificato positivo a livello di gruppo nel 2023. Questi finanziamenti segnano "un'altra pietra miliare importante per Delivery Hero mentre stiamo progredendo verso il nostro obiettivo di fornire una crescita superiore, avvicinandoci al livello di redditività a livello di gruppo", ha commentato il CEO Niklas Ostberg.

Il finanziamento prevede una Dollar Term Facility da 825 milioni di dollari e una Euro Term Facility da 300 milioni di euro. Le Term Facilities avranno una scadenza di 5,25 anni. Contestualmente alla sottoscrizione delle Term Facilities, la società prevede di stipulare una linea di credito revolving per un importo di 375 milioni di euro con un consorzio di banche (avrà una scadenza iniziale di 3 anni, con due opzioni di estensione di 1 anno).

Per l'esercizio 2022, Delivery Hero conferma che prevede di raggiungere un margine EBITDA/GMV rettificato compreso tra -1,0% e -1,2% circa. Il gruppo tedesco ha fornito anche la sua guidance per l'esercizio 2023, prevedendo di generare un EBITDA rettificato positivo (incluso Glovo) per l'intero gruppo.

Spicca il volo Delivery Hero, che si attesta a 46,08, con un aumento del 10,21% sulla borsa di Francoforte. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 47,47 e successiva a quota 50,04. Supporto a 44,9.

