Delivery Hero, pareggio nel business del food delivery in seconda metà 2022

(Teleborsa) - Delivery Hero, società tedesca di delivery che opera con il proprio brand e un network di partner locali in quattro continenti, ha annunciato che il suo business di consegna di cibo dovrebbe raggiungere il pareggio durante il secondo semestre del 2022 e generare tra 0 e 100 milioni di euro di EBITDA rettificato nel quarto trimestre del 2022. La società prevede che gli investimenti relativi alla sua attività di "quick commerce" raggiungeranno il picco nel primo trimestre del 2022 e successivamente diminuiranno gradualmente. Le stime includono Glovo, in cui Delivery Hero è salita a oltre l'80% pochi giorni fa.

"Delivery Hero ha sempre investito nella crescita con la chiara ambizione di raggiungere la scala necessaria per raggiungere la redditività - ha commentato il CFO Emmanuel Thomassin - Siamo fiduciosi che, raggiungendo la giusta dimensione, siamo in grado di apportare enormi vantaggi a tutti i partner del nostro ecosistema, nonché ai nostri azionisti. La strategia di investimento si è rivelata vincente e siamo su una solida traiettoria per rendere redditizia la nostra attività di consegna di cibo durante la seconda metà di quest'anno".

Intanto, spicca il volo il titolo di Delivery Hero sulla borsa di Francoforte, dove si attesta a 86,12, con un aumento del 5,10%. Il balzo le consente di essere il secondo miglior titolo del DAX nella giornata odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 88,54 e successiva a quota 92,4. Supporto a 84,68.