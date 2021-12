Delivery Hero e Just Eat Takeaway balzano in borsa su nuovi annunci strategici

(Teleborsa) - C'è fermento sui titoli europei del settore delivery nella giornata odierna. Mostrano significativi rialzi sia Delivery Hero, società tedesca di delivery che opera con il proprio brand e un network di partner locali in quattro continenti, che Just Eat Takeaway.Com, colosso delle consegne di cibo a domicilio nato a febbraio 2020 dalla fusione dell'olandese Takeaway.com e del britannico Just Eat. Il primo si attesta a 97,78 con un aumento del 5,98% sulla borsa di Francoforte, mentre il secondo passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,83% e attestandosi a 4.133,9 sulla borsa di Londra.

Delivery Hero ha annunciato un ridimensionamento delle attività Foodpanda in Germania e la cessione di Foodpanda Japan, a causa della concorrenza e della carenza di personale. In particolare, Foodpanda Germany uscirà da sei città tedesche tra cui Colonia, Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Monaco e Stoccarda, mentre un hub di innovazione rimarrà nel centro di Berlino e si concentrerà sulla sperimentazione di nuove funzionalità e tecnologie di prodotto. Queste mosse, si legge in una nota, dovrebbero permettere a Delivery Hero di "spostare le proprie risorse verso opportunità di crescita altamente interessanti in altri mercati e nuovi verticali, in particolare nel quick commerce".

Just Eat Takeaway.Com ha reso noto un accordo con One Stop, una catena di supermercati britannica controllata da Tesco, per gestire ordini e consegne sulla sua piattaforma. L'accordo è il secondo in una settimana la società, dopo aver annunciato una partnership simile con Asda il 14 dicembre. Le mosse arrivano dopo che Just Eat Takeaway.Com ha ricevuto critiche degli investitori, secondo i quali è troppo lenta a rispondere ai nuovi concorrenti nel settore.

(Foto: Delivery Hero)