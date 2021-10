Delivery Hero acquisisce quota di minoranza in startup di consegne rapide Gorillas

Martedì 19 Ottobre 2021, 10:00

(Teleborsa) - Delivery Hero, società tedesca di delivery che opera con il proprio brand e un network di partner locali in quattro continenti, ha investito 235 milioni di dollari (200 milioni di euro) nella startup di consegne Gorillas. Delivery Hero ora possiede circa l'8% di Gorillas, che ha recentemente completato un round di finanziamento della serie C (che ha visto la partecipazione di Tencent, Coatue, DST e altri investitori), nel quale ha raccolto quasi 1 miliardo di dollari con una valutazione pre-money di 2,1 miliardi di dollari.

"Delivery Hero è in missione per far progredire il commercio rapido a livello globale e vediamo Gorillas come uno dei leader in Europa e negli Stati Uniti", ha commentato Niklas Ostberg, CEO e co-fondatore di Delivery Hero. "Il team di Gorillas ha un'eccezionale attenzione al cliente che permette di avere i più alti tassi di fidelizzazione che abbiamo visto nel settore - ha aggiunto - Ciò ha permesso loro di raggiungere oltre 300 milioni di dollari di fatturato in un solo anno, con una continua crescita dei ricavi mensili a due cifre".

Fondata nel 2020 e con sede a Berlino, Gorillas offre ai consumatori l'accesso immediato a prodotti alimentari essenziali. L'azienda promette di portare la spesa a casa in 10 minuti, grazie a una rete di magazzini che si trovano nei centri cittadini e sono predisposti per il prelievo e l'imballaggio ottimizzati. La startup opera in nove Paesi: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.