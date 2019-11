Deliveroo cerca 500 rider in tutta Italia

Ultimo aggiornamento: 14:18

Deliveroo continua a espandersi e cerca 500 rider in tutta Italia. Dopo aver registrato una crescita del 152% degli ordini negli ultimi due mesi, Deliveroo ha bisogno di nuove leve. Le opportunità di collaborazione con la piattaforma vanno da Nord a Sud. In particolare, nelle città in cui la crescita degli ordini è stata più consistente: si comincia da Roma (+63% degli ordini negli ultimi 12 mesi), che nel Lazio sarà affiancata anche da Viterbo (+121% degli ordini dal lancio del servizio).Cercasi nuovi rider anche a Bergamo, dove la crescita degli ordini negli ultimi 12 mesi è stata del 198%, a Varese, che ha registrato un aumento del 268% nell'ultimo anno. E ancora, a Ferrara, dove gli ordini negli ultimi 12 mesisono aumentati del 202%, a Bologna, dove la crescita nell'ultimo anno è stata del 150%, e a Ravenna dove dal lancio del servizio gli ordini sono aumentati del 434%.Nuove opportunità di collaborazione - rende noto Deliveroo - si aprono anche in Veneto, in particolare a Padova e Verona dove la crescita degli ordini negli ultimi 12 mesi è stata, rispettivamente, del 224% e del 254%, ma anche a Mestre e Vicenza dove la crescita, dal lancio, è stata del 273% e del 476%. Tra le altre città, figurano Trento, che nell'ultimo anno ha fatto segnare un +198% di ordini, Bolzano con +272% dal lancio, Cagliari dove la crescita degli ordini negli ultimi 12 mesi è stata del 382%, Firenze dove l'aumento è stato del 126%, Genova che ha registrato un +293% nell'ultimo anno. E infine Lecce, Perugia e Pescara dove gli ordini sono cresciuti, dal lancio, rispettivamente del 233%, del 239% e del 121%.