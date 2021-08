Deliveroo, rally in Borsa dopo che il rivale Delivery Hero entra nel capitale

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Sul London Stock Exchange è protagonista Deliveroo, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,44% a quota 355,8 (il massimo dalla quotazione in primavera). A spinge il titolo del colosso britannico del food delivery è la notizia che il rivale tedesco Delivery Hero ha rilevato una quota del 5,09% nel suo capitale.



Fondata nel 2011, Delivery Hero opera in circa 50 Paesi nel mondo, con un focus particolare in Asia, dove possiede il marchio Foodpanda. La società tedesca non opera però in Gran Bretagna (il principale mercato per Deliveroo), dopo aver venduto la sua attività Hungryhouse a Just Eat nel 2016.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 366,2 e successiva a 393,1. Supporto a 339,3.







(Foto: © inkdrop / 123RF)