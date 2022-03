Deliveroo prevede breakeven dell'EBITDA rettificato tra fine 2023 e inizio 2024

(Teleborsa) - Deliveroo ha registrato un valore lordo delle transazioni (GTV, il totale pagato dai consumatori con l'esclusione delle mance) in crescita del 65% a 6.631 milioni di sterline nel 2021. I ricavi sono aumentati del 57% a 1.824 milioni di sterline, principalmente a causa dell'aumento di GTV. Il margine di profitto lordo (in % di GTV) è stato del 7,5%, in calo dall'8,7% nel 2020 a causa dell'accelerazione degli investimenti nell'acquisizione e fidelizzazione dei consumatori e per aggiustamenti dal periodo pandemico. L'EBITDA rettificato ha registrato una perdita di 131 milioni di sterline, rispetto a -11 milioni nel 2020, poiché l'utile lordo aggregato più elevato è stato compensato da una maggiore spesa di marketing e investimenti in tecnologia.

La società britannica di food delivery si aspetta una crescita del GTV nel 2022 tra il 15 e il 25% (in valuta costante), con un tasso di crescita più elevato nel secondo semestre rispetto al primo semestre. L'EBITDA rettificato 2022 dovrebbe essere compreso tra -1,5 e -1,8% in% del GTV, in miglioramento rispetto al -2% nell'esercizio 2021 e al -3,2% nel secondo semestre 2021. "Le linee guida per il 2022 riflettono le attuali incertezze, in particolare nei mercati europei, dovute alle pressioni inflazionistiche, al comportamento dei consumatori post-Covid e ai più ampi impatti geopolitici ed economici del conflitto in Ucraina", sottolinea la società.

"Siamo entusiasti delle opportunità future e oggi abbiamo delineato i nostri piani sul nostro percorso a lungo termine verso la redditività - ha commentato il fondatore e CEO Will Shu - Questo è un obiettivo chiave per l'azienda quest'anno e oltre. Miriamo a raggiungere il pareggio ad un certo punto durante il secondo semestre 2023-primo semestre 2024 sulla base dell'EBITDA rettificato. E entro il 2026, miriamo a raggiungere un margine EBITDA rettificato superiore al 4%, con un ulteriore potenziale di rialzo oltre il 2026".