Deliveroo, impatto complessivo di 86 milioni di euro sull'economia italiana

(Teleborsa) -. L'impatto rilevante e in costante crescita sulla nostra economia del leader dell'online Food Delivery è stato reso noto dal report di Capital Economics, società di consulenza indipendente specializzata in economia. Questa rivela l'incidenza economica globale delle attività di Deliveroo, i dati di aumento del fatturato dei ristoranti partner e dei loro fornitori, la crescita dei posti di lavoro gestiti direttamente e indirettamente da Deliveroo, e il gettito fiscale generato attraverso le sue attività.Il report si basa sui dati registrati fino a novembre 2018 e dimostra che, con un contributo alla crescita economica in termini di prodotto interno lordo di 38 milioni di euro.Il colosso inglese oltre a generare un gettito fiscale superiore ai 4,5 milioni di euro, in Italia,i.In particolar modo, in tale indotto, si registrano 1.500 posti di lavoro sono nel settore della ristorazione, di cui 940 nelle catene di ristoranti e 550 nei ristoranti indipendenti.41 dei quali nelle catene di ristoranti e 24 nei ristoranti indipendenti. In aumento infatti anche il fatturato dei ristoranti partner, il 69% dei quali, tra gli intervistati, ha visto le proprie entrate aumentare grazie alla partnership stipulata.Guardando al futuro, secondo le proiezioni di Capital Economics, se Deliveroo continuasse a crescere con il ritmo attuale, le sue attività. A livello globale, nei mercati in cui la piattaforma è presente, le attività ad essa collegata generano oltre 3,5 miliardi di euro di fatturato aggiuntivo e supportano 67 mila posti di lavoro. A livello globale, sempre stato alle prospettive della società di consulenza, se Deliveroo continuasse a crescere con il ritmo attuale, le sue attività supporterebbero 200 mila posti di lavoro con un impatto economico di 4,7 miliardi di euro in termini di PIL entro il 2020.