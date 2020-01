Deliveroo apre in altre 90 città italiane

Ultimo aggiornamento: 19:56

Deliveroo sbarca in altre 90 città italiane. Nella prima metà del 2020 la piattaforma del food delivery prevede di raggiungere questo obiettivo in linea con il piano di espansione che in sei mesi farà crescere di oltre il 55% il numero delle città coperte dal servizio. Le prime cinque aperture del nuovo anno saranno in Toscana, Lombardia, Liguria e Veneto.Nell'anno degli Europei, Deliveroo - principale partner della Federazione Italiana Giuoco Calcio - si prepara anche a «scendere in campo» al fianco degli Azzurri consolidando ulteriormente la sua presenza a livello nazionale. Entro il 12 giugno, data della partita inaugurale del torneo che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma, saranno più di 240 le città della Penisola raggiunte dal servizio. In queste città, Deliveroo conta di collaborare con centinaia di nuovi ristoranti e rider, contribuendo alla crescita economica dei territori in cui opera.«Dopo un anno di grande espansione, non solo dal punto di vista territoriale, siamo pronti a iniziare il 2020 confermando i nostri investimenti in Italia puntando su un nuovo e ambizioso piano di espansione che ci porterà in 90 nuove città in soli sei mesi. Crescere a questa velocità comporta uno sforzo organizzativo significativo: ogni città è diversa dalle altre e noi vogliamo contribuire a creare nuove concrete opportunità di lavoro e di sviluppo nel territorio», ha commentato Matteo Sarzana general manager di Deliveroo Italia.Prosegue anche nel 2020 la partnership con McDonald’s. Tramite il servizio McDelivery, con Deliveroo sarà possibile ordinare e ricevere comodamente a domicilio tutti i menù McDonald’s. Il servizio sarà esteso a nuovi ristoranti che si aggiungono a quelli già presenti in piattaforma.