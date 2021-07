Deliveroo brilla in Borsa su aumento ordini dell'88% in secondo trimestre

Giovedì 8 Luglio 2021, 10:15

(Teleborsa) - Ottima la performance di Deliveroo, che si attesta a 335,2 con un aumento del 4,56%. A spingere il titolo dell'azienda di food delivery è l'aumento dell'88% degli ordini nel secondo trimestre dell'anno a quota 78 milioni. In particolare, gli ordini nel Regno Unito e in Irlanda sono cresciuti del 94% anno su anno a 38 milioni e gli ordini nel segmento internazionale sono cresciuti dell'83% su base annua a 40 milioni.

La società ha anche reso noto che il GTV - il valore totale pagato dai consumatori con l'esclusione delle mance - è cresciuto del 76% su base annua a livello di gruppo nel secondo trimestre del 2021 a 1.739 milioni di sterline (81% di crescita a valuta costante). Deliveroo ha aumentato la guidance per la crescita annuale del GTV per l'intero anno da un range compreso tra il 30% al 40% a uno tra il 50% al 60%.

Deliveroo ha affermato di vedere "l'opportunità di effettuare ulteriori investimenti discrezionali nella seconda metà dell'anno in opportunità per la crescita", anche se non ha fornito dettagli sui suoi piani. La maggiore spesa, insieme all'aspettativa che i valori medi degli ordini torneranno ai livelli pre-pandemia, peserà sui margini di profitto, ha aggiunto.

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 341,5 e successiva a 360. Supporto a 323.