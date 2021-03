23 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Amazon ridurrà la sua partecipazione in Deliveroo dopo l'IPO della società di consegne a domicilio, prevista per il 7 aprile sul London Stock Exchange. È quanto emerge dal prospetto della quotazione pubblicato dalla società. Amazon passerà da una quota del 15,8% del capitale all'11,5%. Se Deliveroo riuscisse a quotarsi nella fascia più alta della sua forchetta di prezzo (4,6 sterline), Amazon potrebbe guadagnare 107 milioni di pound dalla vendita di 23,3 milioni di azioni.

Deliveroo ha iniziato questa settimana un roadshow in vista della quotazione sulla Borsa di Londra, che potrebbe portare la sua quotazione tra 7,6 e 8,8 miliardi di sterline. L'IPO della rinomata app per il food delilvery è stata prezzata infatti fra 3,90 e 4,60 sterline per azione.

Quella di Deliveroo potrebbe essere la più grande IPO nel Regno Unito in quasi dieci anni, non arrivando però agli 11 miliardi di sterline della quotazione di Glencore (società mineraria anglo-svizzera) nel maggio del 2011.

Oltre ad Amazon, Index Ventures, DST, Greenoak, Bridgepoint, Accel sono gli altri attuali investitori rilevanti di Deliveroo che venderanno quote nell'IPO. Secondo il prospetto, i fondi statunitensi Fidelity Investments e T. Rowe Price Group non offriranno le loro azioni nell'operazione.

(Foto: © inkdrop / 123RF)