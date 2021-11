Delimobil, rinvia IPO a Wall Street per condizioni mercato

Venerdì 5 Novembre 2021, 10:00







(Teleborsa) - Delimobil, uno dei principali fornitori di mobilità condivisa (car sharing) in Russia, ha deciso di rinviare la quotazione a Wall Street.



"Nonostante l'elevato interesse raccolto tra importanti investitori, la società ha deciso di non procedere all'offerta a causa delle condizioni del mercato", si legge in una nota.



Delimobil, circa un mese fa, aveva depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) una proposta di offerta pubblica iniziale (IPO) delle sue American Depositary Shares ("ADS") che rappresentano azioni ordinarie della società.