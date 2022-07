Delfin, Francesco Milleri nominato presidente

Lunedì 4 Luglio 2022, 11:45







(Teleborsa) - Il CdA di Delfin ha preso atto dell'entrata in carica di Francesco Milleri quale nuovo amministratore della società, in sostituzione di Leonardo Del Vecchio, in attuazione delle disposizioni statutarie.



Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, è stato altresì nominato presidente di Delfin, sulla base delle indicazioni del fondatore Leonardo Del Vecchio.



Romolo Bardin mantiene le deleghe operative della società, nel suo ruolo di amministratore delegato.