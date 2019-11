Deficit, von der Leyen dice no a scorporo investimenti green

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -allo scorporo deglidal calcolo dello ha detto la neo Presidente della Commissione europea,in un'intervista al Sole 24 Ore e ad altri quotidiani stranieri.La tedesca, dunque, non apre allasugli- caldeggiata invece dal Governo italiano che in più occasioni si è espresso a favore, insistendo per lo scorporo degli investimenti pubblici "green" dal computo del deficit ai fini del rispetto del Patto di Stabilità- perché vi sarebbe "da parte degli Stati la tentazione di fare del", un ambientalismo di facciata. "C'ènel Patto a favore degli investimenti", ha aggiunto.Intervistata dal quotidiano Avvenire, la neo Presidente, alla domanda se siano giustificati idi una possibile ristrutturazione futura delha risposto usando parole al miele, in scia dellatra: "Posso solo dire che apprezzo e anzi plaudo agliper lavorare verso finanze pubbliche sane, vedo una. In linea di principio rispetto che ogni governo deve poter scegliere la propria via, purché sia nella giusta direzione. Sono convinta che il