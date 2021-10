Defence Tech, titolo in grande rialzo nel primo giorno a Piazza Affari

Venerdì 29 Ottobre 2021, 12:00

(Teleborsa) - Balzo al debutto per Defence Tech, società attiva nel settore della Cyber Security, Technologies for Intelligence e Engineering & Control System, e da oggi quotata su Euronext Growth Milan. Il titolo scambia sopra quota 4,75 euro per azione in tarda mattinata, in rialzo di oltre il 35% rispetto al prezzo di 3,50 euro fissato in fase di collocamento. Le azioni hanno toccato anche i 4,9 euro alle 11.00. Si tratta della venticinquesima ammissione ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 156 il numero delle società totali quotate su di esso.

"Abbiamo raggiunto un importante traguardo, siamo estremamente orgogliosi del successo che stiamo riscontrando con la comunità finanziaria - ha commentato Emilio Gisondi, amministratore delegato di Defence Tech - La quotazione su Euronext Growth Milan rappresenta non solo il risultato di un duro lavoro degli ultimi anni, ma principalmente l'inizio di un nuovo corso che ci darà l'energia, il sostegno e la forza per realizzare/implementare al meglio il piano industriale e per fare di noi un'eccellenza italiana. Sovranità tecnologica, soddisfazione degli investitori, l'idea di un progetto tutto italiano, queste le sfide che ci attendono e che siamo pronti ad affrontare".

In fase di collocamento Defence Tech ha raccolto 25 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 28% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 89,4 milioni di euro. In un'intervista a Teleborsa, l'amministratore delegato ha detto che l'obiettivo è quello di diventare il punto di riferimento "nello sviluppo di tecnologie italiane da utilizzare per proteggere il perimetro di cybersecurity nazionale, inteso sia governativo che delle primarie aziende corporate, ovvero aziende non solo di successo ma anche di valore per il sistema Paese".