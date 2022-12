Defence Tech sale in Borsa dopo accordo con cliente corporate

Lunedì 12 Dicembre 2022, 14:00







(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per Defence Tech, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cyber security e della data intelligence, dopo aver annunciato un accordo per la fornitura di soluzioni proprietarie di Cyber Security e di Cyber Communication con un cliente corporate nazionale.



Equita ritiene che questo nuovo contratto "sia un segnale positivo per la strategia di crescita di Defence Tech (2021-25E CAGR +20% nei ricavi, +23% nell'EBITDA), con uno spostamento del business model verso prodotti/SW proprietari in ambito cyber e rivolto a clientela corporate vs. legacy business improntato ai servizi e allo sviluppo software per conto terzi".



Defence Tech Holding si attesta a 4,075 euro, con un aumento del 3,82%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 4,19 e successiva a quota 4,465. Supporto a 3,915.