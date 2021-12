Defence Tech, avviato iter per diventare società benefit

(Teleborsa) - Defence Tech, gruppo quotato dallo scorso 29 ottobre su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cybersecurity, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa nazionale, propone all'assemblea dei soci la modifica del proprio statuto per acquisire lo status di Società Benefit. Il gruppo intende dare spazio in maniera trasparente ad attività di charities e non profit, promuovendo un modello di azienda innovativo e integrando gli obiettivi di business con aspetti di natura sociale ed ambientale. Secondo Defence Tech, questa scelta genererà un impatto positivo non solo per i soci, gli azionisti e gli stakeholder ma anche per dipendenti, collaboratori, fornitori e territorio.

"Da sempre mettiamo al centro i dipendenti e il loro benessere, valorizzando l'aspetto umano e cercando di promuovere un ambiente il più inclusivo possibile - ha commentato l'amministratore delegato Emilio Gisondi - Con l'acquisizione dello status di società benefit cerchiamo di orientare anche le scelte di investimento verso politiche di rilevanza sociale impegnandoci a rafforzare i temi legati non solo ai criteri ESG ma anche al rispetto dei diritti umani".