DEF, via libera di Camera e Senato

(Teleborsa) - Via libera di Camera e Senato alla risoluzione della maggioranza M5S-Lega alla Nota di aggiornamento al DEF che impegna, tra l'altro, il governo a introdurre la, ad avviare ile laIn Senato i voti a favore sono stati 161 e i contrari 109. L'ha approvato invece la risoluzione di maggioranza alla Nota di aggiornamento"Credo che in primavera possano partire sia la riforma della Fornero che il reddito di cittadinanza, perché pensiamo ci vorranno 3 mesi per la questione dei centri per l'impiego, forse un mese in più" - ha detto il"L'intenzione del governo - ha detto ancora Patuanelli - è. Se riusciamo a chiudere tutto è un segnale anche per l'Europa perché il 15 ottobre dobbiamo consegnare la bozza", il Documento programmatico di bilancio atteso da Bruxelles.L'Aula delcon, 107 contrari e 5 astenuti, ha approvato la risoluzione di maggioranza che autorizza il Governo allo. Dopo il via libera del Senato, è arrivato il sì dell'Aula della, 188 contrari e 9 astenuti. Secondo quanto indicato dalla Nota di aggiornamento al DEF, conosciuta come NADEF, il deficit salirà al 2,4% nel 2019, per poi scendere al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021.