DEF, possibile scostamento se situazione peggiora

(Teleborsa) - C'è a possibilità di uno scostamento di bilancio nella bozza di risoluzione al DEF, su cui la maggioranza sta lavorando. Il confronto è iniziato ieri in serata e dovrebbe concludersi oggi, con l'approvazione definitiva della bozza di risoluzione, su cui è stato raggiunto un accordo di massima. Il MEF ha trasmesso un nuovo testo che opera una sintesi delle istanze della maggioranza.

Fra gli elementi clou della bozza la possibilità appunto di uno scostamento, per disporre di più risorse in deficit a favore di famiglie ed imprese nel caso di un peggioramento della situazione. E ancora, la necessità di insistere con l'UE per arrivare ad un Recovery Energia.

Fra le priorità anche la necessità di lottare contro il caro energia, rendendo il mercato più trasparente e portando avanti "con celerità" con il piano di diversificazione delle fonti, per affrancarsi dal gas russo senza abbandonare la transizione energetica e gli obiettivi del Green deal.

Nel documento in 25 punti figurano ancora le distanze fra i partiti, soprattutto per quel che riguarda la riforma del fisco. La maggioranza chiede all'esecutivo di tenere "adeguatamente conto" dei risultati dell'indagine conoscitiva delle commissioni Finanze e di andare avanti con la delega fiscale "in uno spirito di piena collaborazione". A governo si chiede di attuare una riforma che attui una semplificazione fiscale e sia finalizzata alla riduzione della pressione fiscale complessiva.