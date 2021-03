12 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Il nuovo DEF dovrebbe prevedere uno scostamento di 10-20 miliardi di euro. Lo ha anticipato il sottosegretario all'Economia Claudio Durigon in una intervista a La Repubblica.

L'aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - ha spiegato il sottosegretario - è programmato per aprile, considerando che serviranno nuove misure di sostegno, in aggiunta a quelle previste dal Decreto Sostegno da 32 miliardi di euro, che verrà approvato la prossima settimana e prevede una serie di misure che assorbono completamente lo scostamento già approvato. "Le cifre le metteremo nel DEF: non so dirle se saranno 10, 15 o 20 miliardi", ha spiegato al quotidiano Durigon

Nel Decreto Sostegno - ha confermato il sottosegretario - verranno eliminati i codici Ateco ed i ristori riguarderanno l'intera platea di 2,8 milioni di aziende e partite Iva. "Il ristoro sarà calcolato sul decremento di fatturato medio mensile del 2020 rispetto al 2019, e in base al decremento ci sarà una formula che quantificherà il rimborso", ha spiegato Durigon, aggiungendo che il tetto che è stato innalzato da 5 a 10 milioni di euro e la misura del ristoro sarà pari alla somma delle quattro distribuite nel 2020.

Un accenno anche alla filiera della neve, che è stata "bloccata" dalla risalita dei contagi. Gli aiuti che si aggiungono a quelli previsti dal Decreto sostegno - ha detto - saranno pari a circa 1 miliardo.

Sulla prevista "sanatoria" delle cartelle dal 2000 al 2015, Durigon precisa che non è da considerare un "condono", ma serve a "liberare il magazzino dell'Agenzia delle Entrate per permetterle di concentrarsi maggiormente sul recupero delle partite recuperabili". La soglia - ha indicato - potrebbe arrivare a 10mila euro.