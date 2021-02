(Teleborsa) - Deere, una delle principali aziende al mondo nella produzione di macchine agricole, sta volando in borsa e risulta la migliore della giornata sull'S&P 500. Il titolo è in rialzo del 10,59% sui valori precedenti, attestandosi a 332, dopo che la società ha battuto le attese nel primo trimestre e alzato le stime 2021.



Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 339,4 e successiva a quota 358,5. Supporto a 320,4.



Negli ultimi tre mesi, l'utile per azione si è attestato a 3,87 dollari, in rialzo del 137% rispetto a quello di un anno prima e ben sopra le previsioni degli analisti, che erano per 2,14 dollari. Per l'intero esercizio 2021 Deere prevede un utile compreso tra 4,6 e 5 miliardi di dollari, che si confronta con una previsione precedente tra 3,6 e 4 miliardi.



