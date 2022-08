Deere, utili trimestrali in aumento nonostante problemi supply chain

(Teleborsa) - Deere, una delle principali aziende al mondo nella produzione di macchine agricole, ha registrato un utile netto di 1,884 miliardi di dollari per il terzo trimestre (terminato il 31 luglio 2022), o 6,16 dollari per azione, rispetto a un utile netto di 1,667 miliardi di dollari, o 5,32 dollari per azione, per il trimestre terminato il 1 agosto 2021. Le vendite nette e i ricavi sono aumentati del 22% a 14,10 miliardi di dollari. Il consensus, secondo dati Refinitiv, era per un utile per azione di 6,69 dollari su ricavi per 12,78 miliardi di dollari.

"Siamo orgogliosi degli sforzi straordinari dei nostri dipendenti per aumentare la produzione in fabbrica e fornire prodotti ai clienti in circostanze difficili - ha affermato il CEO John May - Allo stesso tempo, i nostri risultati hanno rispecchiato costi più elevati e inefficienze produttive dovute alla difficile situazione della catena di approvvigionamento". I risultati trimestrali sono stati raggiunti grazie a una maggiore domanda di attrezzature e all'aumento dei prezzi di vendita.

La società stima che l'utile netto attribuibile a Deere per l'anno fiscale 2022 dovrebbe essere compreso tra 7 miliardi e 7,2 miliardi di dollari, rispetto alla previsione precedente di 7-7,4 miliardi di dollari.

"Guardando al futuro, riteniamo che le condizioni favorevoli continueranno nel 2023 sulla base della forte risposta che abbiamo riscontrato ai programmi di ordinazione anticipata - ha aggiunto May - Stiamo lavorando a stretto contatto con le nostre fabbriche e fornitori per soddisfare i livelli più elevati di domanda dei clienti il ??prossimo anno. Inoltre, siamo fiduciosi che la strategia industriale intelligente e le ambizioni di salto dell'azienda continueranno a sbloccare nuovo valore per i clienti attraverso le tecnologie e le soluzioni avanzate di Deere".

(Foto: Joao Marcelo on Unsplash)