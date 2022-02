Deere in rosso, la guidance non scalda il titolo

Venerdì 18 Febbraio 2022, 18:30







(Teleborsa) - In forte ribasso Deere, che mostra un -2,95% nonostante il produttore di trattori abbia alzato la previsione di utile per il 2022. Inoltre, il primo trimestre si è chiuso con un utile per azione pari a 2,92 dollari su ricavi per 8,53 miliardi. I dati suono superiori alle attese degli analisti



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Deere rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 386,2 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 359,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 349,2.