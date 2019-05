Deere, giù utile 2° trimestre e taglio guidance 2019

(Teleborsa) - Deere & Co si lascia alle spalle il secondo trimestre registrando un utile in calo del 6,1%. La causa di questa contrazione è da attribuire ai maggiori costi di produzione sostenuti nel periodo.



Il gruppo americano però non prevede miglioramenti del trend nel corso dell'anno ed ha infatti rivisto al ribasso la guidance sull'intero 2019 relativamente a utile e vendite. Nel dettaglio Deere ipotizza per le vendite una crescita ridotta al 5%, rispetto all'aumento del 7% previsto in precedenza. Mentre l'utile, anche questo rivisto al ribasso, è ora atteso a 3,3 miliardi di dollari, rispetto ai 3,6 miliardi di dollari annunciati in precedenza.



Il titolo Deere & Co, nel circuito pre-market, è in territorio positivo e guadagna lo 0,85% a 145,99 dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA