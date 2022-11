Deere & Co rivede al rialzo outlook 2023, boom vendite macchine agricole

Mercoledì 23 Novembre 2022, 20:00







(Teleborsa) - Deere & Co ha annunciato un utile superiore alle attese ed ha rivisto al rialzo l'outlook di utile per l'anno prossimo. L'utile netto è aumentato del 75% a 2,25 miliardi di dollari, pari a 7,44 dollari per azione che supera il consensus di 7,11 dollari per azione.



"Deere attende un altro anno forte nel 2023", ha dichiarato il CEO John May, anticipando un utile di 8.8,5 miliardi l'anno prossimo e vendite in crescita.



Le vendite di macchinari per l'agricoltura sono aumentate, in scia ai più alti margini offerti da grano e soia, che hanno spinto gli agricoltori a rinnovare le flotte, ribaltando a situazione di svantaggio del trimestre precedente, quando l'azienda aveva subito le ripercussioni delle carenze dalla catena di approvvigionamento



I ricavi netti totali sono aumentati del 37% a 15,54 miliardi di dollari, mentre le vendite di attrezzature sono salite a 14,35 miliardi di dollari, superando le stime di 13,39 miliardi di dollari.







