Decretone, pensioni: pace contributiva estesa a 10 anni con 120 rate

(Teleborsa) - Prosegue, al Senato,che contiene le norme sul. Laper poi proseguire in notturna e continuare. Restano da esaminare, infatti,i, su cui sono ancora attesi i pareri dellaper i profili finanziari.Dopo gli ultimi passaggi in Commissione il Decretone si prepara, così, ad, con uno slittamento di un giorno rispetto alla data fissata per il 19 febbraio.Tra i ritocchi che il Governo sta mettendo a punto vi èLe rate mensili dovrebbero passare, così, da 60 a 120 per un importo minimo di 30 euro. Un meccanismo volto a consentire aidi riscattare del tutto, o in parte, i periodi non coperti da contribuzione.Sarebbe, poi, allo studio un ulteriore correttivo grazie al quale, quindi antecedenti il 1996.Oltre a questi due emendamenti, un'altra modifica che, con tutta probabilità, verrà presentata in commissione Lavoro al Senato o nel passaggio del Dl alla Camera, è quella che consente allaIn questo modo la "quota" fissata dal decreto per le nuove uscite anticipate nel triennio di sperimentazione scenderebbe da 100 a 97.Niente da fare, invece, almeno per il momento, persul quale è subito arrivato lo stop della, chiamata a valutare i profili finanziari delle proposte di modifiche. La modifica che prevedeva la revisione del conteggio dei contributi figurativi negli anni di aspettativa per attività sindacale e il progressivo ricalcolo contributivo dell'assegno per chi già percepisce un trattamento pensionistico secondo il vecchio sistema retributivo, dovrà essere riformulata e ripresentata in aula al Senato o alla Camera .Ancora in sospeso, invece, gli emendamenti, sul rafforzamento del reddito di cittadinanza per le fe l'ampliamento della scala di equivalenza per non sfavorire i ni. Per questi, come per altri emendamenti, la. Al vaglio anche la modifica con cui l'esecutivo vorrebbe innalzare il tetto anagrafico, ora fissato a 45 anni, per ie lraccordato alla pace contributiva.