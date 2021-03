“Decreto sostegni”, ecco la bozza: per vaccini e farmaci 2,5 miliardi, alle imprese 9,5 miliardi

Un miliardo e 400 milioni di euro per l'acquisto delle dosi di vaccino necessarie a raggiungere le due dosi per i 60 milioni di cittadini italia, altri 700 mila euro per l'acquisto di farmaci tra remdesivir e anticorpi monoclonali. Ulteriori risorse per 345 milioni sono destinati alla somministrazione dei vaccini attraverso i medici di base. I fondi, in tutto 2,5 miliardi, circa sono inseriti in una bozza del nuovo decreto sostegni, atteso per la prossima settimana.

Del provvedimento fanno parte anche una nuova tornata di erogazioni a fondo perduto per le imprese fino a 5 milioni di fatturato, in proporzione alla perdita di fatturato subita nei primi due mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2019: 20% per le imprese con ricavi o compensi nel periodo di imposta 2019 non superiori a 400.000 euro, 15% per quelle con ricavi fino a 1 milione e 10% fino a 5 milioni. La condizione è aver subito una perdita pari ad almeno il 33 per cento del fatturato. L'importo minimo è di 1.000 euro, quello massimo di 150 mila. L'ammontare complessivo di questi sostegni è pari a 9,5 miliardi.

Inoltre viene differito a fine aprile il termine per il pagamento delle cartelle esattoriali, che comunque potranno essere consegnate lasciando ai contribuenti la scelta se mettersi in regola prima. In programma anche l'annullamento dei debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2015, con diverse ipotesi circa la soglia di importo. Si va da un costo di 3,76 miliardi per lo stralcio di tutti i debiti, senza soglia, a 730 milioni per quella minimale che prevede un intervento solo al di sotto dei 3 mila euro, con una serie di possibilità intermedie. La decisione politica deve ancora essere presa.

