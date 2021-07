Decreto Sostegni bis, prosegue l'esame degli emendamenti in Commissione alla Camera

Martedì 6 Luglio 2021, 14:15

(Teleborsa) - Va avanti in commissione Bilancio della Camera l'esame degli emendamenti presentati al decreto Sostegni bis. Sono stati espressi i pareri sulle richieste di modifica fino all'ultimo articolo del decreto. Molti i testi accantonati per consentire, nel frattempo, la prosecuzione del lavoro sul pacchetto di riformulazioni su cui il governo e la maggioranza hanno lavorato in questi giorni. E diverse sono anche le proposte di modifica che i deputati dei partiti di maggioranza stanno ritirando.

L'obiettivo è quello di cominciare a votare oggi gli emendamenti concordati con il governo. I tempi sono strettissimi, con l'approdo in Aula previsto per venerdì prossimo per poi passare in Senato per essere convertito, pena la decadenza, entro il 24 luglio. Sul pacchetto di modifiche il confronto è ancora in corso e si va dai nuovi incentivi per l'acquisto di auto nuove e non inquinanti alle risorse per il wedding, l'intrattenimento, gli eventi e le fiere, il settore Ho.Re.Ca. Oggetto di discussione anche la proroga al 30 settembre dei versamenti delle partite Iva soggette a Isa, le misure sulle rate della rottamazione delle cartelle e del saldo e stralcio, il tax credit per i centri commerciali e l'esenzione Imu per proprietari di case che hanno visto bloccati gli sfratti da febbraio 2020 oltre agli indennizzi per il quartiere Tamburi a Taranto.