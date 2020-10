Decreto Ristoro, Catalfo: massimo sostegno ai settori più in difficoltà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un'ulteriore indennità per iche operano nei settori più in difficoltà – stagionali del turismo, intermittenti, lavoratori dello spettacolo e dello sport – e un'altra mensilità di. Sono le misure studiate dalper far fronte alle inevitabili conseguenze che deriveranno dalla nuova stretta prevista dal Dpcm firmato ieri notte dal presidente Conte."Proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini significa tutelare anche la nostra economia. Con questi obiettivi, da ieri sto lavorando con l'a un pacchetto di interventi necessari a garantire il massimo sostegno alle imprese, ai lavoratori e a tutte le categorie più coinvolte dai nuovi provvedimenti restrittivi adottati per tenere sotto controllo i contagi", ha scritto sulla sua pagina Facebook la ministra"Mai come adesso è fondamentale continuare a garantire ilalle fasce di popolazione che più stanno risentendo degli effetti della. A ciò si affiancherà, nel decreto che stiamo predisponendo per novembre, una proroga della Cassa integrazione Covid", ha aggiunto.In un'intervista a Radio InBlu la ministra ha fornito alcuni aggiornamenti anche sul: "sicuramente una riflessione la stiamo facendo proprio perché c'è un aumento del contagio e alcune attività non stanno riaprendo e in alcuni casi c'è una parziale chiusura dell'attività". Previsto anche un rifinanziamento complessivo di 18 settimane di. Catalfo ha parlato anche del prossimo decreto, già ribattezza: "Ci sono delle restrizioni su alcune attività che, però, nel prossimo decreto, quello che uscirà nelle prossime ore, verranno tutelate con uno stanziamento ae altre misure che cercheranno di ristorare tutti i commercianti che in questo momento stanno subendo delle difficoltà"."Mercoledì prossimo ci sarà un primo incontro con i– ha spiegato la ministra – In una settimana definiremo sia i licenziamenti sia la manovra di bilancio".