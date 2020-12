© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per lecon cui si èildella: il, che comprende rigide restrizioni per gli spostamenti suidurante leè stato approvato dal Governo senza neppure parlarne con gli enti locali. E' quanto emergerebbe - a quanto si apprende - dalla Conferenza delle Regioni che si è riunita oggi.Secondo la Conferenza il decreto è stato approvato "inun metodo, afferma, che "contrasta con lo spirito die, sempre perseguito nel corso dell'emergenza, considerato peraltro che la scelta poteva essere anticipata anche nel corso del confronto preventivo svolto solo 48 ore prima".Un, dicono ancora i governatori che "non ha consentito di portare all'individuazione delle soluzioni più idonee per contemperare le misure di contenimento del virus e il contesto di relazioni familiari e sociali tipiche del periodo delle festività natalizie". Quanto ai ristori, la Conferenza sottolinea infine che né nel decreto legge né nel DPCM "si fa riferimento alcuno a norme sui ristori economici delle attività che subiscono limitazioni e/o chiusure, più volte richieste dalleIntantoha comunicato che ilterrà una conferenza stampa oggi giovedì 3 dicembre alle 20.15 proprio per illustrare il nuovoche entrerà in vigore da domani e ci