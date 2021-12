Decreto Milleproroghe all'esame del CdM: dal Golden Power alla CIG

(Teleborsa) - L'estensione del Golden Power "rafforzato", le assunzioni nella PA, le udienze da remoto nei Tribunali ed altre settimane di CIG: sono questi alcuni dei temi trattati nel tradizionale decreto Milleproroghe. In tutto 25 articoli compongono la bozza all'esame del Consiglio dei Ministri.

Un articolo si occupa dell'estensione a tutto il 2022 del Golden Power "rafforzato" deciso durante la pandemia, che include una serie di altri settori oltre a quelli di rilevanza strategica (energia, trasporti, comunicazioni ecc.).

Prevista anche una estensione della cassa integrazione di altre 26 settimane, fino al 31 marzo 2022, per le imprese con numero di addetti inferiore a mille, che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Nel decreto trovano posto anche le norme per le assunzioni nella PA, l'estensione del termine per i concorsi degli insegnanti di religione cattolica, le udienze da remoto per i tribunali, le elezioni suppletive della Camera dei Deputati.

E ancora, il decreto contiene la proroga dell'incarico agli ispettori del Mims per le revisioni di auto e camion (c.d. taglia-code), l'estensione di un anno dell'incarico del commissario per il debito di Roma (a fine 2022), la proroga a fine 2022 della bonifica dello stabilimento chimico Stoppani a Cogoleto (Genova).