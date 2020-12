Come tutti gli anni a fine dicembre è in arrivo il decreto cosiddetto Milleproroghe, nel quale il governo concentra le misure di rinvio di scadenze legislative più o meno ravvicinate. Il provvedimento potrebbe essere approvato nel Consiglio dei ministri in programma domani pomeriggio: quest'anno ha una valenza particolare perché comprende anche lo slittamento di alcuni termini collegati con l'emergenza Covid.

La bozza

Il testo, che è ancora in versione provvisoria, include tra le altre il rinvio di scadenze per le assunzioni nella PA, quella per l'esame di idoneità della patente e norme relative alle elezioni comunali. L'articolo 18 proroga in blocco i termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, rimandando ad un allegato per l'elenco specifico. Il rinvio è «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 1° marzo 2021»,

Tra le disposizioni di cui si attende una proroga c'è quella relativa alla sospensione dell'invio delle cartelle della riscossione e degli accertamenti fiscali.

