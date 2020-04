Decreto liquidità e Scuola, CdM al via

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ufficialmente iniziato,rispetto alla convocazione, il, iniziato dunque intorno alle 12.30. Sul tavolo, il tema dele quello del rinvio delle scadenze fiscali che, tuttavia, non esaurisce il dNel "pacchetto" anche nuove norme sulper rafforzare l'esercizio dei poteri speciali del Governo contro l'acquisizione di imprese e PMI dei settori agroalimentari, biomedicali e tecnologici.,al prossimoUnaper finanziamenti fino aE' quanto prevede ldel decreto Credito ora in esame. La norma stabilisce che la garanzia dello stato copre il 90% dell'importo del finanziamento per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con un fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; l'80% dell'importo del finanziamento per le imprese con valore del fatturato tradipendenti in Italia; il 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.Sempre secondo lasarà il Ministero dell'economia ale attività di sostegno alle imprese della SACE, controllata Cassa Depositi e Prestiti. La norma stabilisce che Cdp "l'esercizio dei diritti di voto" in Sace che a sua volta "Il decreto prevede poi che SACE "consulti preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti". Sarà poi istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanzedalla Sace sul credito alle imprese.Inoltre, sospesi fino al 31 dicembre 2020, cn decorrenza 23 febbraio, iIn particolare, si legge nella relazione illustrativa, la sospensione riguarda il periodo di 1entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere allaUn ulteriore decreto, al secondo punto dell'Odg, riguarda invece le "misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvioIn CDM anche una deliberazione per l'assegnazione di risorse al Commissario straordinario Domenico Arcuri, il cui ruolo è stato istituito dal decreto "Cura Italia" per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento a contrasto dell'emergenza Coronavirus. Previsti anche