Decreto imprese, Guerra (MEF): in arrivo altri 200 miliardi liquidità

(Teleborsa) - Ilarriverà con un. Lo ha puntualizzato il sottosegretario all'Economia, Ceciliaa "Radio Anch'io" su Rai Radio1 riferendo che si stanno completandoe anche uncon laIl decreto "cha poi aggiunto parlando asottolineando che per affrontare la crisi economica dovuta all'emergenza del Coronavirus- "Bisogna trovareper poter ottenere dalcon tassi di interesse molto contenuti. Prestiti di cui ciascun Paese si assume la responsabilità, ma che abbiano elementi di- ha sottolineato- Siamo di fronte ad unoche colpisce tutti i Paesi in modo indifferenziato e non possiamo fare ricorsoLa Sottosegretaria ha evidenziato come ci sia comunque, che si stanno muovendo nella direzione giusta. Laha messo a disposizione un sostegno ai finanziamenti delle economie molto molto forte, superando anche delle regole che riguardavano le"Anche lasi sta muovendo, con delle proposte che magari sono ancora timide, ma vanno nella direzione giusta - ha aggiunto - come il pianoche prevede unaper sostenere un