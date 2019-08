Decreto imprese, 10 milioni per salvare Whirlpool

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La pausa estiva incombe, e sul piatto c'è anche, per"Whirlpool avrà a disposizione oltree non potrà più dire che va via da Napoli."dalla Costa Smeralda. "Noi siamo al lavoro per questioni importantissime per la vita e il lavoro delle persone.Noi ci mettiamo i soldi per dire a Whirlpool 'noi ti diamo una mano, ma tu onora gli impegni'. Con questo intervento ci muoviamo sulla strada di far restare aperto lo stabilimento", contiene anchee un rafforzamento di quelle per gli iscritti alla gestione separata Inps, oltre alla possibilità di fare donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.