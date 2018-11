Decreto fiscale, sfuma rottamazione Imu e Tasi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Non ci sarà la terza finestra utile perle imposte locali come Imu e Tasi, che perde dunque il treno del decreto fiscale. Lo ha annunciato il sottosegretario all'Economia,spiegando che, c'è la proroga di tre mesi - fino alla fine di settembre del 2019 - dellaper il mancato utilizzo dellaper chi effettua il versamento mensile dell'Iva. Inoltre, approvate anche la conferma dellocon l'introduzione della sanatoria delle irregolarità formali, la proroga per ildel bonus bebè e per gli oltre 525 milioni di euro per il Fondo calamità naturali. Semaforo verde anche alle norme per il rilancio del Casinò di Campione d'Italia e al taglio delle tasse sulle sigarette elettroniche (che scendono al 10-15% dal 50%). E ancora: il via libera alla tassa sule allaEsprime soddisfazioneper l'andamento dei lavori, il relatore Emiliano Fenu (M5s): "Misure come la rottamazione ter delle cartelle, lo stralcio delle mini cartelle, la definizione agevolata delle liti fiscali e la definizione degli errori formali danno una boccata d'ossigeno ai piccoli contribuenti in difficoltà, che meritano di essere rimessi in carreggiata".- "Queste misure - afferma - sono un investimento sulle persone che loro malgrado non sono riuscite a pagare tutto il dovuto,Di condoni, sottolinea ancora, nel testo non c'è traccia e non risparmia una frecciatina al veleno ai predecessori: