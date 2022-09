Decreto Aiuti bis è legge: da smart working a bollette, le novità

(Teleborsa) -Il testo è stato approvato con 178 voti a favore, nessun contrario e 13 astenuti.Il decreto approvato dal Cdm a inizio del mese scorso e andato in Gazzetta il 9 agosto destinaa misure per contrastare i rincari nei settori dper le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e sono altresì prorogati i crediti d'imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022 e la riduzione dell'accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022. Arriva anche la proroga a fine anno dello(scaduto in estate, non era entrato nel provvedimento originale, ma da sempre caldeggiato dal ministro Orlando).Nessun accordo, invece, per laLo si apprende a termine della capigruppo di palazzo Madama. I tre provvedimenti sono stati sempre legati da una serie di veti incrociati da parte dei gruppi e già prima della pausa estiva era chiaro che sarebbe arrivata l'approvazione per tutti e tre o niente. Oggi dovrebbe essere l'ultima seduta per l'Aula del Senato che però potrà essere convocata a domicilio in caso di necessità.Inoltre, in base ad un emendamento approvato in prima lettura a Palazzo Madama sono stati inseriti tra le attività dunico sull'edilizia "gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile".Vetrate scorrevoli, amovibili e totalmente trasparenti, in grado di ridurre la dispersione termica e favorire