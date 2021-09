Decolla Sanlorenzo. Focus su conti e Salone Nautico Genova

1 Minuto di Lettura

Lunedì 13 Settembre 2021, 11:00







(Teleborsa) - Brillante rialzo per Sanlorenzo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,68%, portandosi a 32,45. L'operatore della nautica di lusso - quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana - diffonderà oggi i risultati del primo semestre 2021, a cui seguirà la conference call con la comunità finanziaria alle ore 17:30.



Per Sanlorenzo sono giorni caldi, in quanto dal 16 al 21 settembre si terrà a Genova il Salone Nautico, durante il quale gli operatori del settore concludono da sempre importanti affari.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 34,08 e successiva a 37,23. Supporto a 30,93.