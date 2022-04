Decolla Estrima su aumento ordini Birò in primo trimestre

Martedì 26 Aprile 2022, 11:30







(Teleborsa) - Seduta positiva per Estrima, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micromobilità elettrica, dopo che ha comunicato gli ordini dei veicoli Birò per il primo trimestre, periodo stagionalmente più debole degli altri. Gli analisti di Equita apprezzano "la magnitudine della crescita in un trimestre che non ha beneficiato degli incentivi in Italia (Ecobonus)" e ritengono "che il comunicato confermi le buone prospettive di crescita sul 2022".



Ottima la performance di Estrima, che si attesta a 2,44 con un aumento del 4,27%. A inizio seduta il rialzo era stato anche maggiore, con le azioni che avevano raggiunto quota 2,49 euro per azione. Il controvalore in tarda mattinata è di 22.092 euro, con 11 contratti e 8.000 azioni passate di mano. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,503 e successiva a 2,643. Supporto a 2,363.