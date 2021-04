28 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Brilla Deutsche Bank, che passa di mano con un aumento del 9,44%, portandosi a 11,15. A far decollare il titolo è stato l'utile netto record da 1 miliardo nel primo trimestre (contro i 66 milioni dei primi tre mesi del 2020), il migliore degli ultimi sette anni con profitti distribuiti nelle quattro attività centrali.

Il fatturato netto è salito a 7,2 miliardi di euro, rispetto ai 6,35 miliardi di euro dello stesso periodo del 2020. Il CET 1 ratio è aumentato al 13,7%, rispetto al 12,8% del primo trimestre del 2020. Gli accantonamenti per eventuali perdite futuri sui crediti sono stati pari a 69 milioni, in calo dell'89% rispetto ai 506 milioni del primo trimestre del 2020.

Il profitto prima delle imposte di Core Bank è stato di 2 miliardi di euro, più del doppio rispetto al trimestre dell'anno precedente, guidato da una significativa crescita degli utili in tutte le attività principali: Corporate Bank con + 90% a 229 milioni di euro, Investment Bank con +134% a 1,5 miliardi di euro, Private Bank con +92% a 274 milioni di euro e Asset Management con +66% a 183 milioni di euro.

"Il nostro primo trimestre è un'ulteriore prova che Deutsche Bank è sulla strada giusta in tutte e quattro le attività principali e sta costruendo una redditività sostenibile - ha affermato l'AD Christian Sewing - Oltre a una sostanziale crescita dei ricavi rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente già forte, abbiamo dimostrato disciplina su costi e rischi. Abbiamo ottenuto un rendimento al netto delle imposte sul capitale proprio tangibile superiore al 7% e i rendimenti nella Core Bank sono già superiori alle nostre ambizioni per il prossimo anno. Questi risultati ci danno la certezza che raggiungeremo i nostri obiettivi per il 2022".

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 11,35 e successiva a 11,94. Supporto a 10,75.