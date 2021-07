Decolla Amazon dopo l'arrivo del nuovo CEO

1 Minuto di Lettura

Martedì 6 Luglio 2021, 19:15







(Teleborsa) - Effervescente Amazon, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,41%, portandosi a 3.630,7. Il gigante dell'e-commerce è uno dei titoli in maggiore rialzo nella giornata odierna, caratterizzata da una diffusa debolezza del mercato azionario statunitense.



Nella giornata di ieri Andy Jassy ha assunto ufficialmente la carica di CEO e Jeff Bezos è diventato presidente esecutivo del consiglio di amministrazione. Jassy, prima di diventare il numero uno dell'azienda di Seattle, era alla guida di Amazon Web Services (la società del gruppo che fornisce servizi di cloud computing).



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3.674,1 e successiva a 3.790,1. Supporto a 3.558,1.