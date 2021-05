19 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Spicca il volo Advanced Micro Devices, che si attesta a 76,36, con un aumento del 2,58%. Il titolo della multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori è scattato dopo che la società ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni da 4 miliardi di dollari.

AMD prevede di finanziare i riacquisti attraverso la liquidità generata dalla sua operatività, "rafforzata dai forti risultati operativi della società", si lege in un comunicato. "L'annuncio di oggi riflette la nostra fiducia nel business di AMD e la corretta esecuzione della nostra strategia di crescita pluriennale - ha affermato Lisa Su, presidente e CEO di AMD - I nostri solidi risultati finanziari e la crescente generazione di cassa ci consentono di investire nell'attività e di iniziare a restituire il capitale ai nostri azionisti".

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 77,96 e successiva a quota 82,16. Supporto a 73,76.