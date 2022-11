Décalage Superbonus e cessione del credito "spalmabile": le novità nel nuovo decreto aiuti

(Teleborsa) - Novità in arrivo con l'ultima bozza del Decreto Aiuti Quater per quel che riguarda la cessione dei crediti edilizi (ristrutturazioni, facciate, efficienza energetica, etc.). In modo particolare, in merito al Superbonus, la norma dovrebbe introdurre la possibilità di spalmare la cessione del credito in 10 anni, con quote annuali di pari importo, se richiesto del cessionario. L'obiettivo è sbloccare i crediti incagliati per superata capienza fiscale delle banche. Quasi tutti gli operatori, compreso Poste Italiane, hanno infatti chiuso le porte ai contribuenti non riuscendo a far fronte alla mole di bonus accumulati.In base alle ultime indiscrezioni circolate intorno al decreto che è atteso in Gazzetta Ufficiale a giorni – si attende l'ok della Ragioneria generale dello Stato –, il DL Aiuti Quater dovrebbe permettere alle banche di diluire le rate annuali, in modo da far posto a nuove pratiche di cessione del credito. La rateizzazione decennale dovrà essere richiesta dal cessionario e sarà applicabile alle operazioni perfezionate entro il 10 novembre 2022, quindi solo per i crediti d'imposta già riconosciuti. Per quelli futuri il destino è ancora incerto.C'è ancora da stabilire inoltre come impatterà il decalage al 90% del Superbonus: sempre in base alle bozze del provvedimento, il 110% è applicabile solo ai lavori deliberati e CILAS inviata entro il 25 novembre 2022. In ogni caso, il futuro del bonus edilizi è rimandato alla Legge di Bilancio 2023 che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri lunedì 21 novembre. Nella manovra infatti dovrebbe essere inserito un riordino importante della disciplina dei bonus con lo scopo di snellire il vastissimo quadro delle agevolazioni edilizie oggi esistente.