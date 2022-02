Debutto di Altea a Piazza Affari, buona la prima

(Teleborsa) - Ottimo debutto su Euronext Growth Milan oggi per Altea Green Power che porta a casa nel primo giorno di quotazione un rialzo del 46,72%. La società si occupa di progettazione e installazione di impianti a energia rinnovabile.

Il titolo in avvio non è riuscito a fare prezzo, mostrando un rialzo teorico del 50% a quota 1,8 euro per azione rispetto agli 1,2 euro per azione del collocamento. Al prezzo di 1,20 euro per azione, la società ha raccolto 4.993.200 euro durante l'offerta. Il collocamento ha riguardato 4.161.000 azioni ordinarie di nuova emissione, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe.

L'operazione di quotazione ha previsto anche l'emissione di 4.161.000 warrant da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant per ogni azione.

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)