(Teleborsa) - Debutto con il botto all'AIM Italia per, società IT specializzata nella cybersecurity, che ha chiuso il collocamento con una domanda record.La società ha chiuso il, interamente in aumento di capitale, coordinarie, a unper azione, per un controvalore totale pari aUlteriori 300.000 azioni sono state messe in vendita da, azionista di riferimento di Vantea SMART, a copertura dell'. Il controvalore complessivo della raccolta, incluso l'over-allotment, è stato quindi pari a 5,06 milioni.Laè stata, sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani. Ildella Società post quotazione sarà pari aldel capitale sociale post aumento di capitale riservato all'IPO e al 19,17% in caso di integrale sottoscrizione dell'opzione Greenshoe. In base al prezzo di offerta, ladi mercato prevista è didi euro.L'Operazione prevede che ai sottoscrittori venganonel rapporto diassegnata, per un totale di n. 2.300.000 warrant. I warrant avranno2 e saranno: un primo periodo di esercizio tra il 1° e il 15 dicembre 2021, un secondo periodo tra il 15 e il 31 ottobre 2022. Il rapporto di esercizio è di 2 azioni ogni 5 warrant, rispettivamente al prezzo di 3,08 euro e 4,40 euro.