Deboli i principali listini europei

(Teleborsa) -, dopo il taglio delle stime di crescita dell'economia mondiale da parte dell'FMI. Riflettori puntati anche sulla questione dazi tra UE e Stati Uniti oltre che a quella USA-Cina.Gli operatori restano in attesa dellamentre cresce l'ansia per la riunione della BCE, domani 10 aprile 2019, con un giorno di anticipo rispetto alla consuetudine del giovedì. Dal Board non sono attesi cambiamenti di politica monetaria, ma gli occhi degli investitori saranno puntati sulla consueta conferenza stampa di Mario Draghi che seguirà la decisione.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,127. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.304,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,84% e continua a trattare a 63,86 dollari per barile.Torna a scendere lo spread, attestandosi a +243 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,42%.si concentrano le vendite su Francoforte, che soffre un calo dello 0,94%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,35%, perdita per Parigi, che scambia con un -0,65%.; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che archivia la giornata sotto la parità a 23.754 punti. In discesa il FTSE Italia Mid Cap (-0,93%), come il FTSE Italia Star (-0,4%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,76 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,95 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 198.996, rispetto ai 221.339 precedenti.A fronte dei 221 titoli trattati sulla piazza milanese, 147 azioni hanno chiuso in calo, mentre 60 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 14 azioni del listino italiano.Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti immobiliare (-2,60%), materie prime (-2,43%) e alimentare (-1,61%).di Piazza Affari, in luce Amplifon, con un ampio progresso dell'1,90%.Andamento positivo per Banco BPM, che avanza di un discreto +1%.Piccolo passo in avanti per Banca Generali, che mostra un progresso dello 0,51%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Prysmian, che ha terminato le contrattazioni a -4,78% dopo i nuovi problemi con WesternLink.In rosso Saipem, con un calo del 3,90%.Pesante Tenaris, che segna una discesa di ben -2,67 punti percentuali.Seduta drammatica per Leonardo, che crolla del 2,14%.Tra i, Tinexta (+2,14%), doBank (+0,94%), Mutuionline (+0,87%) e Cementir (+0,78%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Technogym, che ha chiuso a -4,43% dopo la cessione del 6,96% attraverso un accelerated bookbuilding a 10,3 euro da parte della Wellness Holding.Sensibili perdite per Mondadori, in calo del 4,28%.In apnea Salini Impregilo, che arretra del 4,22%.Tonfo di Danieli, che mostra una caduta del 3,22%.